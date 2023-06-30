Еще одно смертельное ДТП в Азербайджане

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о необходимости оказать помощь в связи с дорожно-транспортным происшествием в Бейлаганском районе.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место ДТП прибыли спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.

«Было установлено, что легковой автомобиль Daewoo врезался в придорожную автобусную остановку. В результате проведенных мероприятий тела двух человек извлекли из транспортного средства», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на въезде в Шеки автомобиль Renault Logan потерял управление и врезался в дерево. От полученных травм водитель и 4-летняя девочка скончались на месте ДТП.