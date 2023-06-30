Кому принадлежит оружие «Вагнера»?

По словам Рогозина, предприниматель Евгений Пригожин «пытался лишь командовать ЧВК», при этом все финансирование шло из госбюджета.

«Если у ЧВК финансирование и оружие от государства, то хозяином ее, если так можно выразиться, также является государство. А не авантюрист, который от имени власти пытался командовать «Вагнером», — считает Рогозин.

Говоря о Пригожине, Рогозин заявил, что тот ему «не ровня» и «не в его правилах подыгрывать шпане». По его словам, предприниматель совершил удар ножом в спину российской армии. Рогозин считает, что Пригожин эксплуатировал чувства патриотично настроенной аудитории, преследуя при этом «свои шкурные интересы».