Кому принадлежит оружие «Вагнера»?
Передача оружия ЧВК «Вагнер» подразделениям Минобороны РФ является справедливой мерой, поскольку частную компанию спонсировало государство, заявил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его цитируют российские СМИ.
По словам Рогозина, предприниматель Евгений Пригожин «пытался лишь командовать ЧВК», при этом все финансирование шло из госбюджета.
«Если у ЧВК финансирование и оружие от государства, то хозяином ее, если так можно выразиться, также является государство. А не авантюрист, который от имени власти пытался командовать «Вагнером», — считает Рогозин.
Говоря о Пригожине, Рогозин заявил, что тот ему «не ровня» и «не в его правилах подыгрывать шпане». По его словам, предприниматель совершил удар ножом в спину российской армии. Рогозин считает, что Пригожин эксплуатировал чувства патриотично настроенной аудитории, преследуя при этом «свои шкурные интересы».