В бакинском Дворце спорта прошел Всереспубликанский семинар по каратэ, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В семинаре принял участие президент Ассоциации федераций каратэ-до Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, Заслуженный спортивный деятель Ульви Гулиев.

«Основная цель – объединение, солидарность, которые мы проявляем, чтя память такой гениальной личности, как Гейдар Алиев, - говорит президент Ассоциации, в которую входят семь федераций. - Также хотим, чтобы наша молодежь росла здоровой, была далека от вредных привычек.

В семинаре приняли участие как опытные тренеры и известные спортсмены, так и юные каратисты.

Символично, что в марте 1995 года именно в этом зале состоялась встреча Гейдара Алиева со спортсменами, которая, можно сказать, заложила основы политики спорта в стране. И сегодня мы вновь собрались тут».

Ульви Гулиев также особо отметил воспитанника азербайджанской школы каратэ Турала Агаларзаде, завоевавшего первое золото Азербайджана на Европейских играх в Польше. Всего же азербайджанские каратисты взяли на Евроиграх два золота и одну бронзу.