Ветеран морской пехоты США погиб в Краматорске

Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи был убит в ресторане Краматорска в результате российского ракетного обстрела, сообщил американский телеканал CBS.

Сообщается, что в Украину американец прибыл 15 месяцев назад и воевал в составе Интернационального легиона. Информацию о его гибели журналистам подтвердили родственники Торторичи.

27 июня российские войска обстреляли Краматорск и село Беленькое ракетами «Искандер». В центре города был разрушен ресторан Ria Pizza, где во время удара находились десятки людей. При обстреле погибли 12 человек, пострадали 65 человек.

Минобороны РФ заявило, что российские войска обстреляли пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ во время совещания. Ведомство утверждает, что в результате удара были убиты два украинских генерала, до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наемников и военных советников.