Джейхун Наджафов, собкор 22:14

В иранском Меджлисе разразился громкий скандал, связанный с таинственным исчезновение почти трехсот внедорожников Dignity car и Fidelity производства местной автомобильной компании «Бахман Мотор». Более чем странная история, учитывая, что автомобили эти предназначались по льготным ценам депутатам и сотрудникам Меджлиса, а также высокопоставленным чиновникам Министерства промышленности, торговли и недр Ирана. Инициатором скандала стал Ахмад Алиреза Беиги, депутат от Тебриза, заявивший, что, судя по документам канцелярии парламента Ирана, из 300 внедорожников сотрудникам аппарата Меджлиса были переданы только 25 автомобилей, 122 внедорожника были переданы неизвестным лицам, которые никакого отношения к парламенту не имеют, а что стало с остальными автомобилями вообще неизвестно.

«Почти 150 внедорожников исчезли, нет никаких сведений об их реальных владельцах! - воскликнул Ахмад Алиреза Беиги, обращаясь к коллегам с парламентской трибуны. - Где наши джипы?..» Спикер Меджлиса Мухаммад Калибаф заявил, что ничего про исчезнувшие машины не знает, поскольку поручил это дело своему заместителю. Другие же депутаты обвинили Беиги в клевете и попытке опорочить репутацию парламента. Свет на эту таинственную история пролил для haqqin.az иранский журналист, политолог Таха Кермани, отметивший, что на всех документах о приеме и распределении джипов стоит подпись главы отдела Меджлиса по кадровым вопросам, составившего ранее список депутатов и аппаратных работников, которым предназначались льготные автомобили. По словам Кермани, изначально вся эта история с «халявными» джипами – ничто иное, как взятка Меджлису со стороны министра промышленности Резы Фатеми Амина, который хотел таким образом «задобрить» парламент и избежать импичмента. Как только появилась информация о том, что Министерство промышленности предоставит парламенту 300 внедорожников, депутат Беиги открыто заявил, что речь идет о коррупционной сделке, в рамках которой Реза Фатеми Амина пытается подкупить депутатов. Как выяснилось, большинство депутатов жестко критиковали этого министра за развал национальной промышленности и планировали поднять вопрос о его увольнении.

Тем не менее заявление тебризского депутата всколыхнуло в парламенте волну возмущений, а спикер Мохаммад Галибаф даже запретил Беиги выступать в Меджлисе в течение сорока дней. Однако разоблачения Беиги подхватили близкие к КСИР газеты, обвинившие в коррупции руководство Меджлиса и Министерства промышленности. Газета «Этемад» опубликовала большое интервью с Беиги, в котором депутат от Тебриза в деталях раскрыл коррупционную структуру в правительстве Ирана, где любой министр может откупиться и сохранить свой пост. «Власти Ирана, включая парламент, «распиливают» миллиарды долларов, и редко когда это становится предметом внимания общественности», - заявил, в частности, Ахмад Алиреза Беиги в этом интервью. Таха Кермани обращает внимание на то, что болезненную для иранского общества тему коррумпированности правительства поднял именно Беиги, занимавший при президенте Махмуде Ахмадинежаде кресло губернатора восточно-азербайджанской провинции. «Перед выдвижением кандидатуры на парламентские выборы Беиги выступал с пламенными речами в поддержку аятоллы Хаменеи и заслужил репутацию консервативного политика, - рассказал иранский политолог. - Получив «благословение» руководства КСИР и Высшего совета экспертов, Беиги был избран в Меджлис, но, оказавшись в кресле парламентария, сделал разворот на 180 градусов и стал ярым критиком правительства Ибрахима Раиси. Другими словами, сегодня Беиги в парламенте – это «троянский конь» экс-президента Ахмадинежада и своеобразный рупор внутрисистемной оппозиции, лидером которой себя считает Махмуд Ахмадинежад. До Фатеми Амина пост министра промышленности долгие годы занимал также выходец из Тебриза, который ввел Беиги в курс многочисленных коррупционных схем в правительстве Раиси. Что же касается нынешнего состава Меджлиса, то он состоит сплошь из религиозных фундаменталистов и считается «революционным парламентом». Там нет ни реформаторов, ни центристов, ни умеренных - только фундаменталисты.

И вот сегодня Ахмад Алиреза Беиги разрушает своими разоблачениями общую картину ортодоксальной монолитности иранского парламента. Беиги поддерживают некоторые сторонники Ахмадинежада в структурах правительства, в средствах массовой информации и в Корпусе стражей исламской революции. Тот факт, что разоблачения Беиги подхватили правительственные газеты, удерживает консерваторов от попыток «разобраться» с депутатом-правдолюбцем. Но при этом всех без исключения интересует вопрос: куда же все-таки исчезли почти 150 люксовых внедорожников?..» Как объяснил Таха Кермани, была разыграна классическая двухходовка: вначале Министерство торговли, дабы «закрыть» вопрос с импичментом министра Резы Фатеми Амина, передало джипы парламенту, руководство которого тайно распределило внедорожники между «полезными и влиятельными» лицам иранского истеблишмента - от высокопоставленных персон в правоохранительных органах до владельцев влиятельных газет. «Интересно, что ни Ибрахим Раиси, ни Али Хаменеи этот скандал не комментируют, - отметил Таха Кермани. - Сторонники Ахмадинежада удачно используют критику тяжелого экономического положения в стране для пиара экс-президента. Дело в том, что даже на общем фоне экономической стагнации в стране ситуация в промышленном секторе и, в частности, в автомобилестроении, выглядит критически. Сторонники экс-президента Ирана, активно использующие «троянских коней» вроде Беиги, напоминая обществу, что в период президентства Махмуда Ахмадинежада экономика страны худо-бедно, но работала.