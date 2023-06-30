Канцлер Германии: Украина в годы Союза была самостоятельной, а Крым – ее частью

Украина в годы Советского Союза была самостоятельным государством, а Крым входил в состав Украинской ССР, сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина», — сказал канцлер, добавив, что Крым принадлежал УССР.