«Нефтчи» в полуфинале: обыграны Нидерланды, Венгрия и Литва

Сегодня в Натанье (Израиль) стартовал девятый этап Женской серии FIBA по баскетболу 3x3.

В нем принимает участие азербайджанская команда «Нефтчи». Наши баскетболистки, ставшие победительницами четвертого этапа в Шуше, выступали в группе «B» вместе со сборными Нидерландов, Литвы, а также венгерским клубом «Дьер».

Азербайджанская команда одержала три победы. Нидерландки были повержены со счетом 17:14, венгерки – 18:14, литовки – 20:14.

«Нефтчи» занял 1-е место в группе и напрямую вышел в полуфинал, где сыграет завтра с победителем матча между второй командой группы «А» и третьей командой группы «B».

Напомним, в группе «А» соревнуются сборные Китая, Чехии, Израиля и китайский клуб «Юаньда».