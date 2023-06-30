Европа выйдет из ядерной сделки с Ираном?

Великобритания и другие европейские страны впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку 2015 года, когда в октябре этого года подтвердят, что не собираются снимать санкции на использование Тегераном ракет, как того требует соглашение, сообщает The Guardian.

Санкции ЕС должны истечь 18 октября в соответствии с резолюцией ООН, которая закрепила ядерную сделку 2015 года. Санкции «призывают» Иран не делать ничего для разработки баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. Они также запрещают кому-либо покупать, продавать или передавать беспилотники и их компоненты, способные пролететь более 300 км, в Иран или из Ирана без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН, которое так и не было получено.

Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки в 2018 году, но Германия, Франция и Великобритания остались в ней, хотя Иран ответил на выход США нарушением согласованных ограничений на качество и количество обогащенного урана.

Решение европейских стран также нарушить соглашение представляет собой риск, поскольку неясно, как отреагирует Тегеран в тот момент, когда он уже близок к возможности производить обогащенный уран оружейного качества.

По словам источников издания в дипломатических кругах, решение европейских держав выйти из соглашения объясняется тем, что Иран продает в Россию беспилотники для ударов по Украине и, возможно, готовится передать Москве баллистические ракеты.