Кадыров вышел в прямой эфир и сказал, что жив-здоров без всяких докторов

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, тем самым опровергнув распространившиеся в соцсетях слухи о своей болезни.

«Мы живем потихоньку. <...> Долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить», — сказал Кадыров в эфире.

«Дальше будем продолжать выполнять задачи, поставленные вами. И нашим врагам... К врагам-то мы относимся с уважением. Вот этим шайтанам и сплетникам хотим сказать: «Ахмат сила. Аллаху Акбар!» — добавил Адам Делимханов и показал на камеру дату на своем телефоне — 2 июля, чтобы доказать, что видео снято сегодня.

Накануне несколько Telegram-каналов стали распространять информацию о том, что Рамзан Кадыров и Адам Делимханов госпитализированы в критическом состоянии. Утверждалось, в частности, что у главы Чечни полностью отказали почки.