В Украине считают, что Россия не сохранится в нынешнем виде

Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия будет существовать в нынешнем виде. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия сохранится в нынешнем виде. «Кремль не может контролировать такую большую территорию, у него нет возможности», - считает Данилов.

«Запад должен понять, что Россия фрагментирована, и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе», - полагает он.

По словам Данилова, во время мятежа наемников «Вагнера» Украина проанализировала, как с ними справились в российских регионах. «У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. На основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада... Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией», - сказал секретарь СНБО.