«Выпьет плохого чая или останется в ссылке»: экс-глава Госдепа о судьбе Пригожина

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после попытки вооруженного мятежа вряд ли вновь сможет добиться расположения президента РФ Владимира Путина. Так сказал бывший госсекретарь США Майк Помпео, передает The Hill.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа, Путин почувствовал, что Пригожин действительно является реальной угрозой для него, и вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым начал оказывать давление на главу ЧВК.

«Ему (Пригожину) это не понравилось», - отметил Помпео, добавив, что это стало причиной, из-за которой глава ЧВК решился на бунт.

Помпео не верит, что Пригожин вновь сможет войти в доверие к Путину, и не исключает попытку покушения на главу «вагнеровцев». «Я бы не стал страховать его жизнь... Закончится ли это тем, что он выпьет плохого чая или навсегда останется в ссылке, трудно сказать», - заявил бывший глава Госдепа.