Медведев написал статью: «Россию сломить не удалось… Финал близок...»

По его мнению, с Финляндией и «ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии)» России следует приостановить дипломатические отношения или «как минимум до поры до времени» понизить их уровень.

«Только сам Хельсинки, увы, не годится по понятным причинам. Теперь для нас Финляндия — враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО», — пишет Медведев в статье.

Медведев отметил, что российская сторона готова искать «разумные компромиссы», но с учетом ее интересов «в максимальной степени». Так, не должно быть «никакой АнтиРоссии», а Европа должна законодательно запретить «киевский нацистский режим» «как фашистский». «Что придет ему на смену, мы не знаем, как и то, что останется от бывшей Незалежной. Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации», — считает замглавы Совбеза.

Медведев также не исключает, что потребуется «аккуратная пересборка» ООН, которая возможна «лишь с полным уважением к правам постоянных членов Совета Безопасности».

Медведев считает, что Россия добьется устранения угрозы членства Украины в НАТО. «Наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе», - говорится в статье Медведева.

Он отметил, что уже сейчас существует мнение, что в состоянии войны Украину в альянс не возьмут: «Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России».

По его словам, «Россию сломить не удалось, антироссийский фронт провалился… Финал уже совсем близок. Час пробил...»

Медведев заметил, что один из способов разрешения ситуации - третья мировая война, но он «очевидно плох, ибо победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, как это бывало после прежних мировых войн»: «Скорее всего, выигравших просто не будет. Ведь нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима, города-миллионники лежат в руинах, нет электричества из-за запредельного электромагнитного импульса, а огромное количество людей погибло от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Где царствуют жуткие эпидемии и голод».

По мнению зампреда Совбеза РФ, такой апокалипсис «не только возможен, но еще и вполне вероятен». Во-первых, пояснил он, «мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса», «ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу – Россию». «А вторая причина совсем прозаична - ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!» - добавил он.

В заключение он процитировал Антона Чехова: «Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить».