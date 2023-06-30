Между Германией и Польшей разгорелся конфликт

ФРГ и Польша не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard на польской территории, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен. Одна из причин - разница в оценке стоимости работ, отмечает издание.

PGZ хочет взимать более 100 000 евро за «первичную диагностику» танков. В Германии подобная процедура обычно обходится в 12 000 евро, пишет Der Spiegel.

Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт, указывает издание.

По его сведениям, министр обороны ФРГ Борис Писториус 3 июля намерен встретиться со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.