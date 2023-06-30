Джейхун Наджафов, собкор 00:58

Туристический центр «Шахдаг» представляет новые туристические продукты, а реконструкция и модернизация инфраструктуры осуществляется для трансформации комплекса не только как зимнего, но и летнего туристического центра регионального уровня. Именно с этой целью была проделана значительная работа по популяризации комплекса и привлечению иностранных туристов, в рамках которой проводится активная рекламная кампания на различных выставках и фестивалях. «К услугам любителей экстремальных ощущений, мечтающих испытать на себе те же чувства, что и герои их любимых приключенческих кинолент, мы представляем захватывающий спуск на зиплайне «Шахдагская горка», катание на сигвее, конные прогулки, канатную дорогу, стрельбу из лука, квадроциклы для взрослых и детей, боб-карт, батут, пейнтбол, парапланеризм, туры на электро- и горных велосипедах, путешествия на внедорожниках, спуск в надувном прозрачном шаре, пешие туры в горы, - рассказывает руководитель Центра Рустам Наджафов.

- В этом году мы также ввели в эксплуатацию озеро в центральной части комплекса, где гости могут не только искупаться и позагорать, но и получить удовольствие от водных развлечений, в частности, от гонок на катамаранах. Всего же в прошлом году комплекс «Шахдаг» посетили около 109 тысяч человек, а в наших отелях остановились около 60 тысяч туристов». Следует напомнить, что открытый в 2012 году туристический комплекс «Шахдаг» расположен на высоте 1435-2552 метров над уровнем моря, в 32 километрах от Гусарского района, рядом с Шахдагским национальным парком. Комплекс предоставляет широкий спектр возможностей как для любителей, так и для профессионалов горнолыжного спорта. К слову, в планах руководства «Шахдаг» значится проведение крупного международного соревнования по горным лыжам.

К услугам отечественных и зарубежных гостей 17 канатных дорог, 27 горнолыжных трасс, профессиональные инструкторы для обучения горными лыжами, пять современных отелей (пятизвездочный Pik Palace and Park Chalet, четырехзвездочный Shahdag Hotel & Spa, трехзвездочный Zirva Hotel, а также отели квартирного типа «Gaya Residences Shahdag»), 24 ресторана, паб, бары, открытые и закрытые концертные площадки… В прошлом году была введена в эксплуатацию новая шестикилометровая трасса «красной» категории сложности. Это самая высокая точка на уровне 2.552 метра. В настоящее время лыжная зона комплекса «Шахдаг» охватывает расстояние около 29 километров. Возвращаясь по ходу презентации к теме летнего отдыха, Рустам Наджафов подчеркнул, что площадь комплекса позволяет задействовать все больше туристических продуктов и услуг. К примеру, на Главной площадке для гостей функционируют кинотеатр «Парк Синема», боулинг, игровые автоматы для детей и специальная зона, на которой проводятся фестивали и концертные программы под открытым небом.

«Скоро там начнет работать ресторан из сети итальянской кухни Scalini и другие объекты общепита, - рассказал руководитель Центра «Шахдаг». - Мы открыты для сотрудничества со всеми предпринимателями, готовыми инвестировать и строить на территории нашего комплекса интересный и перспективный бизнес». Наджафов отметил, что с начала 2023 года турцентр уже посетили около 70 тысяч человек, а услугами отелей воспользовались в общей сложности около 26 тысяч местных и иностранных туристов.

«7-8 июля на территории нашего комплекса пройдет международный фестиваль бега, - рассказал он. - Ожидается большой наплыв иностранных гостей. В рамках фестиваля состоятся концерты, разнообразная развлекательная программа. Этим летом туристы, тяготеющие к экстремальным видам спорта, могут стать участниками приключенческого тура на внедорожниках по труднопроходимой местности в направлении села Хыналыг и других высокогорных сел». По словам Наджафова, комплекс осуществляет достаточно гибкую ценовая политику, рассчитанную на людей с разным уровнем доходов. Цены на развлечения начинаются от 5 манатов на человека, номера в отелях - от 100 манатов на двоих. Также предоставляет услуги кемпинга, в которых туристы по желанию могут жить в палатках. Помимо этого, нынешним летом гостям комплекса «Шахдаг» предлагаются весьма интересные и разнообразные туристические пакеты развлечений, включающие от четырех до шести видов, в том числе насыщенную программу водных развлечений.

Глава комплекса отметил, что на данный момент деятельность Центра все еще субсидируется государством. “В пандемийном 2021 году оборот «Шахдага» составил 6,3 миллиона манатов, - рассказал Наджафов. - В том же году государство выделило нам субсидию в размере 13,9 миллиона манатов. Однако уже через год оборот комплекса вырос до 10,4 миллиона манатов, то есть увеличился на 65 процентов. Соответственно, уменьшились и госсубсидии, составившие в 2022 году 12 миллионов манатов. Таким образом, за год мы на 12 процентов снизили зависимость от государственной поддержки, увеличив рост продаж на 65 процентов. Это хороший показатель. С каждым годом «Шахдаг» увеличивает прибыль и снижает потребность в субсидиях. При такой тенденции, особенно с учетом более масштабного летнего туризма, а также открытия в будущем сухопутных границ Азербайджана, когда российские туристы, как до пандемии, смогут приезжать на своих машинах в «Шахдаг», комплекс быстрее выйдет на уровень полной самоокупаемости».

В то же время, по словам Наджафова, государство продолжает инвестировать в дальнейшее развитие зоны отдыха. В частности, в середине следующего года на территории «Шахдаг» будет сдан в эксплуатацию новый отель на 120 комнат, построена еще одна линия канатной дороги, а также проложена новая горнолыжная трасса для соревнований по скоростному спуску. Рассказывая о географии туристического потока, глава комплекса уточнил, что преобладающее большинство посетителей комплекса «Шахдаг» — это граждане Азербайджана. Что же касается зарубежных гостей, то летом большинство приезжают из Российской Федерации, а зимой - из Объединенных Арабских Эмиратов. Пользуясь случаем, журналисты haqqin.az встретились на территории комплекса с иностранными туристами и попросили их поделиться впечатлениями об отдыхе в «Шахдаге». Cаттам Ахмад (турист из Кувейта), оказался страстным любителем конного спорта. По его словам, конные прогулки на фоне живописной природы северного Азербайджана доставляют ему огромное удовольствие. Помимо конного спорта, гость из Кувейта отважился совершить полет на дельтаплане.