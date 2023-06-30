Из России в Украину полетели «Шахеды»

Воздушная тревога объявлена в ночь на 3 июля в ряде областей Украины. Есть угроза российских атак с применением ударных дронов, сообщается в Telegram-канале командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об угрозе воздушных атак россиян прозвучали после полуночи сначала в двух южных областях Украины, затем и в ряде других.

Украинские военные заявили об опасности применения войсками РФ ударных беспилотников по городам Украины. Зафиксирован запуск БПЛА Shahed из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край). Тревоги объявлены в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.