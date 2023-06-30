Эльмир Алиев, Краков 02:17

Сборная Азербайджана завершила свое выступление на 3-х Европейских играх в Польше. Наши спортсмены завоевали 11 медалей - 3 золота, 2 серебра и 6 бронз. В общекомандном зачете мы заняли 24-е место.

Золотые награды в активе каратистов Турала Агаларзаде (67 кг), Ирины Зарецкой (68 кг) и кикбоксера Фарида Агамогланова (63,5 кг, фулл-контакт). Серебро у таэквондиста Сайада Дадашова (54 кг) и боксера Магомеда Абдуллаева (свыше 92 кг). Бронзу завоевали каратист Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг), таэквондист Гашим Магомедов (58 кг), тайские боксеры Хаял Алиев (67 кг), Айсу Девришова (57 кг), Эмили Рзаева (63,5 кг) и боксер Мурад Аллахвердиев (80 кг). Результат хуже, чем на Евроиграх в Баку и Минске. В Баку в 2015 году наша сборная завоевала 56 наград - 21 золото, 15 серебряных медалей и 20 бронзовых. Спустя четыре года в Беларуси у Азербайджана было 28 медалей – 5 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых. Не будем сравнивать результаты Баку-2015 и Кракова-2023. Все-таки домашние Игры, где у нас было около 300 спортсменов и помогали родные стены, – это отдельная история. А вот сравнение с Минском вполне уместно. Почему в Польше завоевано более чем в два раза меньше медалей, чем в столице Беларуси?

Чтобы понять это, давайте сначала взглянем на список наших медалистов в 2019 году. Из 28 медалей 10 было завоевано в борьбе (3 золота, 3 серебра и 4 бронзы), 5 – в личных соревнованиях по дзюдо (0-1-4), 3 – в спортивной акробатике (0-2-1), 3 – в самбо (0-1-2). Борьба, спортивная акробатика (как и все гимнастические дисциплины) и самбо в программу Евроигр-2023 не вошли, а у дзюдоистов разыгрывался только один комплект медалей – в командном первенстве. То есть в Минске 21 медаль – а это три четверти всех наград - была завоевана в тех видах спорта, которых нет в Кракове. Оставшиеся семь медалей четыре года назад были добыты в боксе (1 золото и 1 бронза) и каратэ (1-3-1). То есть получается, что если бы в Минске, как и в Кракове, не было соревнований по борьбе, акробатике, дзюдо и самбо, то сборная Азербайджана завершила бы Евроигры-2019 с 2 золотыми медалями, 3 серебряными и 2 бронзовыми. Тут, конечно, важно сделать уточнение. В Кракове были виды спорта, которых не было в Минске, и Азербайджан завоевывал в них медали. Это – таэквондо, муай-тай и кикбоксинг. В сумме в этих видах разыгрывалось 42 комплекта медалей, но азербайджанские спортсмены боролись лишь за 14 из них. В любом случае 42 комплекта - это значительно меньше, чем разыгрывалось в Минске в борьбе, дзюдо, самбо и акробатике – 56. Да дело даже и не в этом – одних борцов было бы достаточно, чтобы с лихвой перекрыть результаты таэквондистов, тайских боксеров и кикбоксеров вместе взятых.

Итак, причины «неудачного» выступления в Кракове понятны. Такой результат можно было легко спрогнозировать задолго до старта Игр. При этом даже в таких «неблагоприятных» условиях можно было добиться чуть большего. Главное разочарование Евроигр – это женская сборная Азербайджана по сабле, возглавляемая прошлогодней чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира Анной Баштой. После неудачи в личном турнире Анна повергла в шок азербайджанскую делегацию, умудрившись проиграть со счетом 2:12, когда сборная Азербайджана выигрывала в четвертьфинале у Италии с разницей в семь уколов - 40:33. В итоге поражение со счетом 42:45. И Анна, и главный тренер говорят, что она сейчас не в форме и постарается набрать кондиции к чемпионату мира, который пройдет в конце июля в Милане. Надеемся, что так и будет. Иначе сильнейшая саблистка Азербайджана, на которую возлагаются большие надежды, рискует пролететь мимо Олимпиады в Париже.

Кто еще разочаровал в сборной Азербайджана? Руслан Лунев? Хорошо, что в таком виде спорта, как стрельба, у нас есть спортсмен чуть ли не топ-уровня. Но мы уже привыкли к тому, что на соревнованиях, где к выступлениям Лунева приковано особое внимание, он остается без медали. Это и две Олимпиады, в которых он участвовал, и Европейские игры (Руслан выступал и в Баку, и в Минске), и бакинские Кубки мира. В Польше Луневу удалось пробиться в один из финалов, но дальше дело не пошло. В августе в Баку пройдет чемпионат мира. Возможно, там нашему сильнейшему стрелку удастся «выстрелить» и впервые завоевать медаль крупного соревнования на глазах у азербайджанской публики. Напомним, что путевку на Олимпиаду-2024 Руслан уже имеет.