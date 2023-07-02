Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:18

Логика армянского неореваншизма и проповедуемой националистической мысли поражает политическое воображение. Проиграть войну, подписать акт о капитуляции, вывести оккупационные войска из стратегических районов, за которые бились 30 лет, но при этом с бесстыдством акцентировать общественное внимание на новой формуле национальной борьбы: «мы потеряли Карабах, но не потеряли право на Карабах»… Эта крылатая фраза, вылетающая из уст многоликих армянских политиков, заполонила в последнее время передовицы армянских СМИ, которые зациклились на вымышленной проблеме «разблокирования Лачинского коридора». Зациклились на решенной в одностороннем и справедливом порядке проблеме, и зацепились за два циничных заявления Марии Захаровой. С Марией Владимировной за последнюю неделю произошла очередная метаморфоза: маятник Захаровой качнулся в обратную сторону. Официальный представитель МИД России тоже требует восстановления беспрепятственного коридора сообщения между зоной ответственности российских войск, которая оберегает армянских сепаратистов, и матерью-Арменией. И армянские неореваншисты, и Захарова, и многие другие, в частности такие проходимцы общероссийского масштаба, как Варданян почему-то апеллируют канувшим в Лету Трехсторонним заявлением.

К тому же виртуальное заявление, подписанное в режиме экстренной видеосвязи в последний день 44-дневной войны, утилизировали сами же представители правящей элиты в Ереване. Армения грубо нарушила важнейший пункт Трехстороннего заявления о восстановлении пути сообщения Азербайджана с Нахчыванской Автономией. И в этом вопросе Мария Владимировна пошла против интересов собственной великой державы. Ведь Азербайджана как минимум на уровне своего вице-премьера выразил готовность согласиться с переходом этого коридора под контроль ФСБ России. Как и оговаривалось в тревожную для Пашиняна ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Для реализации всеобъемлющего мира требуется обеспечение симметричного беспрепятственного движения – армян из российской зоны в Армению, азербайджанцев из Азербайджана через коридор ФСБ в Нахчыван. Но Армения отвергла обговоренное соглашение, настаивая на полном суверенитете над коридором. Что вызвало ответную реакцию верховодящего в процессе Баку. Не будет коридора по Западному Зангезуру, не будет коридора и из Лачина в Армению. Да, безусловно, Азербайджан диктует! Ибо Алиев - победившая сторона в конфликте. Азербайджан закрыл въезд в Армению и российским миротворцам, точнее контингенту вооруженных сил. Для пополнения продовольственных запасов российским военнослужащим, как и армянам Карабаха, предложили более легкодоступный путь в продовольственные базы деоккупированного и стремительно развивающегося Агдама и других городов равнинного Карабаха. Но карабахские армяне исходя из далеко идущих политических соображений отказались от гуманитарного пакета Азербайджана, а затем и вовсе отвергли возможность переговоров с центральной властью. Тем же путем пошло и командование российских войск, осуществляя доставку грузов в свою зону вертолетами из Армении.

Азербайджан же терпеливо выжидает и как победившая в войне сторона настойчиво предлагает и навязывает свой путь решения проблемы. В условиях сложившейся непростой нервозной ситуации, в Москве решили поступить по-своему, то есть предсказуемо трафаретно, цинично и банально. Решили выпустить из клетки политического зоопарка, выражаясь «айтматовским неологизмом», особо опасного манкурта без роду и племени, но постоянного члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько. Выпустили из клетки и напустили на Азербайджан. Конечно же, личность мелкой сошки российского истерблишменат - главы украинской партии коллаборационистов в Москве Безпалько можно было бы оставить и без внимания. Тем более, что глава украинской автономии в Москве по совместительству наделен представительскими функциями и в московском еврейском комитете. То ли украинец, то ли еврей, то ли русский патриот «странной закваски»… Но смиренный же под властью укротителя!

Что же такого натворил и наговорил Безпалько?! Неопатриот-пропагандист-коллаборант выступил с откровенным сумасбродством. Безпалько на поводке, и его безрассудство может быть и продуктом воспаленного сознания его укротителя. В этом-то и вся загвоздка. Обнародованная на страницах армянских СМИ нацистская программа Безпалько предлагает учинить разгром азербайджанской диаспоры в Москве. Уму непостижимо, но представьте, что после какого-то недопонимания между США и Ирландией либо Грецией, кто-то из американских деятелей вознамерился бы призвать Вашингтон выдворить из Америки греческую или ирландскую общину. Тем более что автором этой концепции является не кто иной, а член госкомиссии при президенте Байдене. Вы представляете себе такое? Конечно же, нет! А вот в путинской России подобные предложения не только поощряются, но и поддерживаются вдохновленной нацизмом частью истеблишмента. И никто не задумывается над тем, что речь идет, в первую очередь, об интересах и безопасности российских граждан. Пусть даже азербайджанского происхождения. Но почему российскими политическими деятелями, в данном случае Безпалько, подчеркивается этническая и национальная принадлежность российского гражданина? Азербайджанцы – не титульные граждане? Как и в СССР? В цивилизованной западной стране подобное заявление – из ряда вон выходящее. Общественность восстанет и закатает власть и его представителей в асфальт. Как это некогда происходило в США после убийства чернокожего. Как это происходит сегодня во Франции после убийства юноши арабского происхождения. В современном цивилизованном мире такое не проходит и подобное не прощается. Между тем подобные явления часто происходили век назад в государстве, которое по мнению Фрейда, надо было поместить в сумасшедший дом. Да-да речь о гитлеровской Германии.