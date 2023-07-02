В России призывают изгнать азербайджанцев и закошмарить Ильхама Рагимова с Годом Нисановым наша реакция

Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az

Логика армянского неореваншизма и проповедуемой националистической мысли поражает политическое воображение. Проиграть войну, подписать акт о капитуляции, вывести оккупационные войска из стратегических районов, за которые бились 30 лет, но при этом с бесстыдством акцентировать общественное внимание на новой формуле национальной борьбы: «мы потеряли Карабах, но не потеряли право на Карабах»… Эта крылатая фраза, вылетающая из уст многоликих армянских политиков, заполонила в последнее время передовицы армянских СМИ, которые зациклились на вымышленной проблеме «разблокирования Лачинского коридора».

Зациклились на решенной в одностороннем и справедливом порядке проблеме, и зацепились за два циничных заявления Марии Захаровой. С Марией Владимировной за последнюю неделю произошла очередная метаморфоза: маятник Захаровой качнулся в обратную сторону. Официальный представитель МИД России тоже требует восстановления беспрепятственного коридора сообщения между зоной ответственности российских войск, которая оберегает армянских сепаратистов, и матерью-Арменией. И армянские неореваншисты, и Захарова, и многие другие, в частности такие проходимцы общероссийского масштаба, как Варданян почему-то апеллируют канувшим в Лету Трехсторонним заявлением.

Мария Владимировна снова учудила

К тому же виртуальное заявление, подписанное в режиме экстренной видеосвязи в последний день 44-дневной войны, утилизировали сами же представители правящей элиты в Ереване. Армения грубо нарушила важнейший пункт Трехстороннего заявления о восстановлении пути сообщения Азербайджана с Нахчыванской Автономией. И в этом вопросе Мария Владимировна пошла против интересов собственной великой державы. Ведь Азербайджана как минимум на уровне своего вице-премьера выразил готовность согласиться с переходом этого коридора под контроль ФСБ России. Как и оговаривалось в тревожную для Пашиняна ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

Для реализации всеобъемлющего мира требуется обеспечение симметричного беспрепятственного движения – армян из российской зоны в Армению, азербайджанцев из Азербайджана через коридор ФСБ в Нахчыван. Но Армения отвергла обговоренное соглашение, настаивая на полном суверенитете над коридором. Что вызвало ответную реакцию верховодящего в процессе Баку. Не будет коридора по Западному Зангезуру, не будет коридора и из Лачина в Армению. Да, безусловно, Азербайджан диктует! Ибо Алиев - победившая сторона в конфликте.

Азербайджан закрыл въезд в Армению и российским миротворцам, точнее контингенту вооруженных сил. Для пополнения продовольственных запасов российским военнослужащим, как и армянам Карабаха, предложили более легкодоступный путь в продовольственные базы деоккупированного и стремительно развивающегося Агдама и других городов равнинного Карабаха. Но карабахские армяне исходя из далеко идущих политических соображений отказались от гуманитарного пакета Азербайджана, а затем и вовсе отвергли возможность переговоров с центральной властью. Тем же путем пошло и командование российских войск, осуществляя доставку грузов в свою зону вертолетами из Армении.

Азербайджан перерешил "Лачинский вопрос" в соответствии со своими интересами

Азербайджан же терпеливо выжидает и как победившая в войне сторона настойчиво предлагает и навязывает свой путь решения проблемы.

В условиях сложившейся непростой нервозной ситуации, в Москве решили поступить по-своему, то есть предсказуемо трафаретно, цинично и банально. Решили выпустить из клетки политического зоопарка, выражаясь «айтматовским неологизмом», особо опасного манкурта без роду и племени, но постоянного члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько. Выпустили из клетки и напустили на Азербайджан.

Конечно же, личность мелкой сошки российского истерблишменат - главы украинской партии коллаборационистов в Москве Безпалько можно было бы оставить и без внимания. Тем более, что глава украинской автономии в Москве по совместительству наделен представительскими функциями и в московском еврейском комитете. То ли украинец, то ли еврей, то ли русский патриот «странной закваски»… Но смиренный же под властью укротителя!

Даст ли Путин в обиду своего друга?

Что же такого натворил и наговорил Безпалько?! Неопатриот-пропагандист-коллаборант выступил с откровенным сумасбродством. Безпалько на поводке, и его безрассудство может быть и продуктом воспаленного сознания его укротителя. В этом-то и вся загвоздка. Обнародованная на страницах армянских СМИ нацистская программа Безпалько предлагает учинить разгром азербайджанской диаспоры в Москве. Уму непостижимо, но представьте, что после какого-то недопонимания между США и Ирландией либо Грецией, кто-то из американских деятелей вознамерился бы призвать Вашингтон выдворить из Америки греческую или ирландскую общину. Тем более что автором этой концепции является не кто иной, а член госкомиссии при президенте Байдене. Вы представляете себе такое? Конечно же, нет!

А вот в путинской России подобные предложения не только поощряются, но и поддерживаются вдохновленной нацизмом частью истеблишмента. И никто не задумывается над тем, что речь идет, в первую очередь, об интересах и безопасности российских граждан. Пусть даже азербайджанского происхождения. Но почему российскими политическими деятелями, в данном случае Безпалько, подчеркивается этническая и национальная принадлежность российского гражданина? Азербайджанцы – не титульные граждане? Как и в СССР? В цивилизованной западной стране подобное заявление – из ряда вон выходящее. Общественность восстанет и закатает власть и его представителей в асфальт. Как это некогда происходило в США после убийства чернокожего. Как это происходит сегодня во Франции после убийства юноши арабского происхождения. В современном цивилизованном мире такое не проходит и подобное не прощается. Между тем подобные явления часто происходили век назад в государстве, которое по мнению Фрейда, надо было поместить в сумасшедший дом. Да-да речь о гитлеровской Германии.

Азербайджанцу на Руси жить нехорошо?

Но на этом не всё! Член президентской комиссии, член комиссии при Министерстве регионального развития Безпалько призывает российских налоговиков всерьез взяться за олигархов азербайджанского происхождения и закошмарить их бизнес. Украинский коллаборант предлагает расправиться с рынками друга Путина – этнического азербайджанца Ильхама Рагимова и его протеже еврейского бизнесмена – проазербайджанского Года Нисанова… Предложение Безпалько вполне реализуемо в стране, в которой вместо рыночной экономики стоит макет «экономики сырьевой». Да что там говорить, если вся Россия – это монументальное государство-бензоколонка. Что стоит в одночасье раскулачить Рагимова и наложить оброки на Ниссанова?

Но пустоголовый Безпалько идет дальше. А чем дальше в лес, тем больше дров, как известно. Коллаборант и вовсе предлагает сбросить Азербайджан в топку и безжалостно стереть с карты политической географии. Безпалько и его кукловоды угрожают Азербайджану. Так и хочется сказать – ребята, может сначала с Украиной разберетесь? И не надо держать за пазухой булыжник. Хотя что требовать от Безпалько и его страны, растерявшей остатки военно-политического авторитета, в одночасье превращенной в подобие Мьянмы, Никарагуа или Северной Кори. Куда России до Лачина и Ханкенди? Ей бы сейчас геополитику в Горловке, Майорске и Бахмуте доиграть. Но без Палько. Ему некогда. Единицы без Палько ютятся под какой-то башней Кремля…