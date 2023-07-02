Ночная атака на Белгород

Сегодня ночью беспилотники атаковали приграничные районы Белгородской области России, сообщают российские СМИ. Как сообщается, ночью на территорию России залетели как минимум три БПЛА, предположительно квадрокоптеры.

Первая атака произошла в 01:25. Беспилотник сбросил 3 боеприпаса на территорию села Лозовая Рудка, который расположен в полукилометре от российско-украинской границы. Повреждений и пострадавших нет.

Вторая атака была зафиксирована через 15 минут. Квадрокоптер сбросил боеприпас на участок в районе села Журавлевка. Пострадавших и разрушений нет.

Третья атака произошла в 03:30. Беспилотник залетел на участок у села Цаповка и сбросил два самодельных взрывных устройства. Разрушений нет.