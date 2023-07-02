Авторы материала отмечают, что Путину важно сохранять лицо в глазах своих сторонников. Поэтому главу Кремля к каким-либо радикальным действиям могут подтолкнуть ход войны против Украины, в которой Москва не может достичь каких-либо успехов, и попытка мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.

«Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на быстрые победы», - предполагают авторы материала The Times.

Там заметили, что российские войска уже взорвали Каховскую ГЭС, так что «вполне возможно, что у них есть и план удара по Запорожской атомной электростанции». В пользу этих подозрений свидетельствует и постепенное выведение из АЭС российских оккупантов и персонала станции.

Авторы публикации отмечают, что страны-члены НАТО должны решительно предупредить Россию, что не оставят без ответа диверсию на Запорожской АЭС с потенциально катастрофическими последствиями.