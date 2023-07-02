Путин может взорвать Запорожскую АЭС Times
Президент России Владимир Путин вполне может распорядиться взорвать Запорожскую АЭС, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции, пишет издание The Times.
Авторы материала отмечают, что Путину важно сохранять лицо в глазах своих сторонников. Поэтому главу Кремля к каким-либо радикальным действиям могут подтолкнуть ход войны против Украины, в которой Москва не может достичь каких-либо успехов, и попытка мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.
«Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на быстрые победы», - предполагают авторы материала The Times.
Там заметили, что российские войска уже взорвали Каховскую ГЭС, так что «вполне возможно, что у них есть и план удара по Запорожской атомной электростанции». В пользу этих подозрений свидетельствует и постепенное выведение из АЭС российских оккупантов и персонала станции.
Авторы публикации отмечают, что страны-члены НАТО должны решительно предупредить Россию, что не оставят без ответа диверсию на Запорожской АЭС с потенциально катастрофическими последствиями.