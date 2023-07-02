В США заявили о военном превосходстве Китая

Китайская армия превосходит американскую модернизацией вооруженных сил. Об этом заявила кандидат в президенты США от Республиканской партии 2024 года Никки Хейли, передает New York Post.

«Если вы посмотрите на военную ситуацию, то у них сейчас самый большой военно-морской флот в мире. У них 340 кораблей, у нас 293. Через два года у них будет 400, а у нас через два десятилетия не будет и 350. Они начали разрабатывать гиперзвуковые ракеты, а мы только начинаем», — указала Хейли.

По ее словам, Китай стал самой опасной внешней угрозой, с которой США сталкивался после Второй мировой войны.