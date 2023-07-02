В Турции назвали вступление Швеции в НАТО «несбыточной мечтой»

Политик также напомнил, что между Турцией, Швецией и Финляндией действует тройное соглашение. «Извините, но Турция — страна, которая отвечает за слова. Что бы она ни сказала, что бы ни пообещала, она выполняет, но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать членства в НАТО — просто несбыточная мечта», — отметил парламентарий.

Куртулмуш добавил, что Турция находится под сильным давлением на фоне процесса вступления в НАТО Швеции, «которая поддерживает и укрывает террористические организации». «Турция, с другой стороны, не сделает ни шагу в этом вопросе, пока не будет реализовано то, чего она требует», — заключил он.