В России назвали число депортированных украинских детей

В России заявили, что «спасли» из Украины 700 тысяч детей за несколько последних лет. Такое заявление сделал глава международного комитета Совета федерации (верхняя палата парламента) Григорий Карасин.

«В последние годы 700 тысяч детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта в Украине, нашли убежище именно у нас. Многие — вместе с родителями, а воспитанники детских домов — вместе с воспитателями», – заявил он.