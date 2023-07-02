ФСБ предотвратила покушение на «главу» Крыма

ФСБ России пресекла попытку покушения на «главу» Крыма Сергея Аксенова, якобы организованную украинскими спецслужбами.

Согласно сообщению ФСБ, задержан гражданин России, которого завербовала СБУ и которого обучали в Украине минно-взрывному делу.

Мужчина планировал взорвать машину Аксенова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника.

Заведены дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.