Минобороны Украины отчиталось о новых успехах ВСУ

Украинские военные за неделю наступления освободили 9 квадратных километров территории на Востоке и 28,4 кв. км – на Юге, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как отметила Маляр, на Востоке ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, в то время как россияне и дальше ведут наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях: «Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои».

По ее словам, на Юге украинские военные ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях – возле Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, Роботиного, Новоселки, Старомайорского.