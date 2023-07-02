Грузинская оппозиция хотела вернуть Абхазию и Южную Осетию

Некоторые представители оппозиции в Грузии во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Мы помним, как коллективное Национальное движение (собирательное название грузинской оппозиции) болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи», – написал Кобахидзе на своей странице в Facebook.

Как отмечает политик, оппозиция не скрывала, что если бы имела соответствующие возможности, «использовала бы первый же шанс, чтобы войти на танках в Абхазию и Цхинвали».

Глава партии подчеркнул, что в случае открытия в Грузии «второго фронта», воевать пришлось бы также с абхазами и осетинами. «Недопустимо, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга. Это было бы величайшим преступлением перед будущими поколениями», – говорится в заявлении Кобахидзе.