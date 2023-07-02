ФСБ приказала задержать Пригожина

ФСБ приказала задержать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в случае предъявления поддельного паспорта на имя Боброва В.В. в связи с обвинением в госизмене и организации преступного сообщества, передает gulagu.net.

При этом, согласно информации из баз данных МВД и ФСБ, инициатором задержания стало Управление информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности (УИООРД) Службы контрразведки ФСБ России. Самое важное, что соответствующие решения были приняты как минимум 21 июня 2023 года на основе постановления 2-го Западного окружного военного суда, который в том числе рассматривал дело в отношении коррумпированных сотрудников ФСО и миллиардера Михальченко в связи с хищениями при реконструкции резиденции "Ново-Огарёво".