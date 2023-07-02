Баку и Пекин будут сотрудничать

Делегация, в состав которой входил глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, посетила с рабочим визитом Китай по приглашению руководства провинции Сычуань.

Как сообщили в пресс-службе ИВ, в рамках визита состоялась встреча губернатора провинции Сычуань Хуан Цяня с Азизовым и членами делегации.

В ходе переговоров, учитывая интерес граждан Китая к Баку и Азербайджану, Цянем было выдвинуто предложение об открытии авиасообщения Ченду – Баку.

После встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании по установлению отношений дружбы и партнерства между столицей Азербайджана и провинцией Сычуань».

Затем представители города Баку посетили Пекин и встретились с заместителем мэра города Сма Хун.

В ходе встречи были обсуждены планы сотрудничества между столицами. Достигнута договоренность о визите делегации мэрии Пекина в Баку и подписании меморандума о сотрудничестве между двумя столицами.