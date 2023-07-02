Врач советует: как предотвратить расстройство пищеварения?

Специалист-эксперт Минздрава, врач-терапевт Нахид Магеррамов рассказал о симптомах расстройства пищеварения.

По его словам, к органам пищеварительной системы относятся: ротовая полость и глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, печень, поджелудочная железа и желчный пузырь. Диспепсией называют расстройство желудка или нарушения переваривания в желудочно-кишечном тракте. К расстройству пищеварения приводят малоподвижный образ жизни и нарушения питания. К ним относятся: недостаточное пережевывание; лежание сразу после приема пищи; прием слишком жирной пищи; регулярное употребление алкогольных и газированных напитков, кофеиносодержащих или сладких продуктов, а также табачных изделий; стресс, повышенная тревожность и другие психологические проблемы; ожирение; бесконтрольный прием лекарственных препаратов; нерегулярный сон и др.

«Симптомы расстройства желудка могут вызвать боль в животе или дискомфорт. Это может наблюдаться болью в правом или левом подреберье в эпигастральной области, болью, отдающей в спину, отрыжкой, жжением за грудиной, запором, диареей. Признаки несварения желудка обычно начинаются после еды, когда желудок переваривает пищу. Наиболее распространенным симптомом является ощущение переполненности желудка и раннего насыщения во время еды. Она может сопровождаться вздутием, отрыжкой, тошнотой или изжогой. Для того чтобы вылечить расстройство желудка, следует правильно питаться, избегать стрессов, восстановить режим сна и вести активный образ жизни», - подчеркнул Нахид Магеррамов.

Как отметил врач, расстройство желудка могут вызвать такие заболевания, как рефлюкс-эзофагит, синдром раздраженного кишечника, язва желудка, аномалии поджелудочной железы или желчных протоков, непереносимость лактозы или глютена, воспаление желудка, целиакия, желчнокаменная болезнь, воспаление поджелудочной железы, запор, кишечная непроходимость, атеросклероз сосудов кишечника, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, рак желудка и др. Нарушения пищеварительной системы, вызванные неправильным питанием, могут привести ко многим заболеваниям и поражению органов. В это время возникают условия для возникновения сахарного диабета, артериального давления, инфаркта, инсульта, камней в почках и желчекаменной болезни. Нарушения пищеварения также приводят к метаболическим изменениям и ожирению.