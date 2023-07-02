Впервые за 18 лет азербайджанский баскетбольный клуб сыграет в еврокубках

Это четвертый по рангу еврокубковый турнир в баскетболе после Евролиги, Кубка Европы и Лиги чемпионов ФИБА. Но учитывая то, что азербайджанские клубы не выступали в континентальных соревнованиях 18 лет, неудивительно, что «Сабах» начинает именно с этого соревнования.

Жеребьевка состоится 8 августа в Мюнхене.

Последним баскетбольным клубом, представлявшим Азербайджан на евроарене, был «Гала». Это было в сезоне 2005/06.