Впервые за 18 лет азербайджанский баскетбольный клуб сыграет в еврокубках
Чемпион Азербайджана по баскетболу «Сабах» официально заявился для участия в Кубке Европы ФИБА.
Это четвертый по рангу еврокубковый турнир в баскетболе после Евролиги, Кубка Европы и Лиги чемпионов ФИБА. Но учитывая то, что азербайджанские клубы не выступали в континентальных соревнованиях 18 лет, неудивительно, что «Сабах» начинает именно с этого соревнования.
Жеребьевка состоится 8 августа в Мюнхене.
Последним баскетбольным клубом, представлявшим Азербайджан на евроарене, был «Гала». Это было в сезоне 2005/06.