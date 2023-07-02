Жена Пехлеви на бакинском пляже
Жена сына шаха Ирана Резы Пехлеви, Ясмин Пехлеви, поделилась в соцсетях фотографией, снятой на одном из пляжей Баку.
В своем посте Ясмин сообщила, что прибыла в Азербайджан по приглашению.
«Хочу поделиться с вами глубокими чувствами, которые испытала, впервые погрузившись в воды Каспия. Было так странно осознавать, что я нахожусь всего в нескольких часах от берегов моей страны», - написала Пехлеви.
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