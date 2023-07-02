Дашкесан накрыли дожди и наводнения: под водой дома, фермы, поля
Проливные дожди и наводнения, обрушившиеся на Дашкесан, за два дня нанесли серьезный ущерб сотням местных жителей. Под водой оказались дома, различные сооружения, фермы и поля. Буквально смыло рогатый скот.
В селе Амирвар жителям пришлось выбираться на улицы через окна домов. Пострадали десятки единиц бытовой техники.
«Паводок смыл более 70 рогатых животных, уничтожил посевы картофеля, фасоли, капусты, лука. Опрокинуты заборы, повреждены дороги и различные строения», - рассказывает глава муниципалитета села Габагтепе Мухаммед Джафаров.
Он добавил, что в этом году некоторые села с наводнениями столкнулись впервые.
Ущерб от стихийного бедствия Исполнительной властью Дашкесанского района пока не установлен.
Отметим, что в результате наводнений, града и непрекращающихся дождей за последнее время серьезно пострадали сотни домов в регионах Азербайджана.