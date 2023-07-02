Дашкесан накрыли дожди и наводнения: под водой дома, фермы, поля

Проливные дожди и наводнения, обрушившиеся на Дашкесан, за два дня нанесли серьезный ущерб сотням местных жителей. Под водой оказались дома, различные сооружения, фермы и поля. Буквально смыло рогатый скот.

В селе Амирвар жителям пришлось выбираться на улицы через окна домов. Пострадали десятки единиц бытовой техники.