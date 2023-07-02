Генерал Самвел Бабаян готов к переговорам с Баку

Бывший «секретарь Совета безопасности» сепаратистов Карабаха Самвел Бабаян заявил о необходимости начать прямой диалог между Ханкенди и Баку.

«После этого мы перейдем ко второму этапу: обсуждению остальных проблем, которые есть. Если мы не пойдем по этому пути и не будет взаимного доверия, мы ничего не добьемся.

Я не против немедленных переговоров, но прежде всего нам нужно сформировать некий документ по тем пунктам, по которым мы будем вести диалог, чтобы вселить взаимное доверие друг к другу, а потом уже переходить к остальным вопросам», - заявил Бабаян.