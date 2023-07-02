Замглавы МИД Индии едет в Азербайджан
Замглавы МИД Индии Санджай Верма прибудет в Баку, заявили в посольстве этой страны в Азербайджане.
Основная цель визита - участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.
Напомним, что 5-6 июля в Баку состоится министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения. Основной темой встречи станет "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".
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