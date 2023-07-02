Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:46

Внутреннее напряжение необъявленной экономической войны между США и Китаем не спадает даже несмотря на кровопролитную войну в Украине, к которой приковано основное внимание мировой общественности. Правда, в последнее время в противостоянии Вашингтона с Пекином, похоже, наметились незначительные подвижки к лучшему, хотя четкого представления о том, как далеко может завести человечество война двух ведущих мировых экономик мира, по-прежнему нет.

По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Пекин стремится изменить мировой порядок, а потому наращивает свою мощь. Тогда как США не считают необходимым дистанцироваться от китайской экономики. Выход из ситуации Бернс видит в разумном снижении рисков, в диверсификации экономики, в обеспечении устойчивых цепочек поставок, защите технологического преимущества США и инвестициях в наращивании промышленных мощностей. Отдаление Вашингтона от Пекина на фоне очевидной экономической взаимозависимости двух стран директор ЦРУ назвал «очевидной глупостью». Здесь нельзя не заметить, что слова Уильяма Бернса как-то не очень увязываются с атмосферой напряженности, которой характеризуются в последнее время политико-экономические отношения США и КНР. Ведь сам же Бернс утверждает, что диверсификация цепочки поставок нужна лишь для постепенного отказа от китайских товаров и услуг. А еще раньше министр финансов США Джанет Йеллен открыто обвинила Пекин в отказе от сотрудничества в решении такой острой глобальной проблемы, как долговое бремя формирующихся экономик и развивающихся стран. По словам Йеллен, проблема стран, столкнувшихся с долговым кризисом, не может быть решена без сотрудничества США с Китаем, который, в свою очередь, не принимает должных и своевременных мер. Для разрешения этой проблемы Йеллен призвала Пекин сотрудничать с США и мировыми институтами - Международным валютным фондом и Всемирным банком. Следует признать, что долговое бремя развивающихся стран – это не один из аспектов двусторонних отношений Китая и США, а вопрос ответственного мирового лидерства.

Йеллен убеждена, что статус Китая, как крупнейшего в мире государственного двустороннего кредитора, накладывает на Пекин определенные обязательства. Тем не менее, приветствуя недавнее согласие КНР реструктуризировать задолженность Шри-Ланки, Йеллен в то же время призвала Пекин к полноценному участию в предоставлении льготных послаблений также для Замбии и Ганы, как того требуют правила МВФ. Трудно сказать, насколько права министр финансов США, призывая Китай к уступкам развивающимся странам по вопросу долгового бремени, когда сам Вашингтон с этим же спешит далеко не всегда. Следует понимать, что реструктуризация государственного долга является трудным и долгим процессом. Это не просто милостыня бедному государству, здесь, как правило, речь идет о миллиардах долларов. Вот почему буквально каждый процент, каждый дополнительный день просрочки имеют принципиальное значение для обеих сторон, а значит, каждая из них будет упорно отстаивать свои интересы. Трудно отрицать тот факт, что нынешние американо-китайские отношения выглядят довольно странно. При президенте Трампе на Китай оказывалось массированное давление с целью ограничить сферы его влияния. На этом фоне политика Джо Байдена, сменившего в Белом доме Дональда Трампа, выглядит, на первый взгляд, более перспективно, поскольку Байден стал сочетать кнут жесткой экономической конкуренции с пряником делового сотрудничества. Но на поверку выяснилось, что сегодня Вашингтон не может полноценно ни сотрудничать, ни конкурировать с Пекином, поскольку ему так и не удалось выработать в отношении Китая четкую стратегию. Что, собственно, и помешало госсекретарю Энтони Блинкену в ходе недавнего визита в КНР вернуть развитие двусторонних отношений в нормальное русло. В принципе соперничество между двумя мощнейшими экономиками мира – фактор неизбежный. И тем не менее необходимо всячески избегать разъединение Вашингтона и Пекина в экономической сфере, поскольку оно негативно скажется на развитии мировой экономики. Конкуренция должна быть здоровой, ведь ее основное предназначение - стимулировать инновации и повышать производительность. Словом, нужен диалог, поскольку торговля не должна носить конфронтационный характер. Совершенно очевидно, что наращивание политического давления с целью вынудить ту или иную страну сделать выбор между США и Китаем приведет в итоге к экономическому спаду, снижению темпов экономического роста и усугублению проблемы бедности в мире.