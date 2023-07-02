Израильская разведка «Моссад» вела слежку за иностранцами, проживающими в Турции, утверждает турецкий телеканал A Haber.

По его информации, Национальная разведывательная организация Турции установила, что агенты «Моссада» использовали технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения разведданных о проживающих в республике иностранцах. Они следили за передвижением их транспортных средств с помощью GPS-устройств, определяли посещаемые иностранцами места по подключению их гаджетов к сетям Wi-Fi, устанавливали места их проживания в Турции.

Телеканал отмечает, что это может вызвать общественный резонанс в Турции среди иностранных граждан.