Шойгу впервые о мятеже Пригожина
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал мятеж, организованный основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, и заявил, что произошедшее не повлияло на войска. Слова Шойгу приводят российские СМИ.
«Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — сказал Шойгу.