3 июля с 10:40 до 11:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Агдамском районе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в Агдамском районе.

В результате неотложных мер, предпринятых азербайджанскими подразделениями, работы были немедленно приостановлены.