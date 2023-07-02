Новые данные о потерях России в Украине

Всего с 24 февраля 2022 года Россия потеряла 230 260 солдат в войне против Украины, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также украинский Генштаб отчитался об уничтожении 4 057 российских танков, 7 899 боевых бронированных машин, 4 220 артиллерийских систем, 641 реактивной системы залпового огня, 391 единицы ПВО, 315 самолетов, 309 вертолетов, 3 573 БПЛА оперативно-тактического уровня, 18 кораблей и катеров и 1 264 крылатых ракет.

Отметим, что Украина не разглашает данные о потерях среди своих военнослужащих.