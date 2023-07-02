Не ходите, дети, во Францию гулять

По данным китайской гостелекомпании CCTV, инцидент на юге Франции произошел в четверг, 29 июня. Во Франции тогда второй день шли беспорядки на фоне того, как 27 июня в пригороде Парижа полицейский застрелил подростка с алжирскими и марокканскими корнями. «Китайские туристы уже покинули Францию», - говорится в заявлении консульства.

Генконсульство Китая в Марселе направило официальную жалобу Франции в связи с нападением на автобус с китайскими туристами. Пекин призвал Париж обеспечить безопасность граждан Китая и их имущества, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генконсульства.

Также консульство предупреждает граждан Китая, находящихся во Франции или направляющихся в эту страну, «усилить профилактику» и быть «более бдительными и осторожными» в свете беспорядков, охвативших Францию в последние дни.

Отметим, что еще 1 июля Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан страны воздержаться от поездок во Францию. «Учитывая отсутствие возможности властей Франции предпринять адекватные шаги, усиление расистских тенденций, гражданам Азербайджана рекомендовалось воздержаться от посещения Франции без крайней необходимости, а посещающим следовало проявлять осторожность», - говорилось в сообщении МИД.

Также, напомним, в конце июня сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили травмы, съемочная камера была отобрана и повреждена. Когда сотрудники AzTV потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.

Нападение на иностранцев во Франции и то, что власти страны никак не реагируют на этот и на другие подобные инциденты, во всяком случае, пока, свидетельствуют о том, что Франция в настоящее время стала небезопасной страной, которая не может обеспечить безопасность ни своим, ни иностранным гражданам.