3 июля в Гааге открылся международный офис по расследованию преступлений, в которых обвиняют Россию в ходе ее полномасштабного вторжения в Украину, сообщает The Guardian.

Отмечается, что эту структуру рассматривают как первый шаг на пути к созданию трибунала над российскими лидерами.

Официальное название новой структуры - Международный центр по расследованию преступлений агрессии. В работе центра участвуют прокуроры из Украины, Евросоюза, США, Международного уголовного суда. Как предполагается, они займутся сбором доказательств в качестве промежуточного этапа к последующему запуску специального трибунала.