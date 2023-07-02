Оправданному по «Тертерскому делу» солдату выплатят компенсацию

Военнослужащему, оправданному по «Тертерскому делу», будет выплачена денежная компенсация. Как стало известно haqqin.az, соответствующее решение принял Насиминский районный суд.

Согласно информации, суд частично удовлетворил иск оправданного Эмина Аибова. В соответствии с решением суда ему будет выплачена компенсация в размере 66 тысяч манатов за материальный ущерб и 57 тысяч манатов за моральный ущерб.

В качестве ответчика по делу признано Министерство финансов.

Отметим, что военнослужащий-сверхсрочник Эмин Аибов был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и по другим статьям УК Азербайджана. В конце 2022 года был оправдан.