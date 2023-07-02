Синоптики обещают жару

4 июля в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ветер северный, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление опустится с 760 мм до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 34-45%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на некоторых горных территориях кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах туман, умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 17-23° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем – 17-22° тепла.