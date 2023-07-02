Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:56

Неназванные «западные официальные лица», сообщает CNN, продолжают высказывать свое разочарование тем, что «украинское контрнаступление не оправдывает возложенные на него ожидания». Но эту оценку не разделяют многие именитые американские военные эксперты и журналисты, которые говорят, что с начала этого контрнаступления прошел всего месяц, большинство резервов ВСУ (9 бригад из 12) еще не задействованы, и погружаться в глубокий скептицизм преждевременно.

«Еще слишком рано судить о ходе операции, а ее начальная фаза не является определяющей, - говорит известный исследователь Майкл Кофман из вашингтонского мыслительного центра Carnegie Endowment for International Peace. Военные действия Украины невозможно сравнивать с проведенной США в 1991 году операцией «Буря в пустыне», - пишет колумнист The Washington Post Макс Бут. — До начала сухопутного наступления там мы в течение пяти недель утюжили иракские части всем, чем только можно — от крылатых ракет «Томогавк» до стратегических бомбардировщиков В-52. И лишь после этого массированного воздушного обстрела союзнические войска совершили «хук слева», пройдя через пески Саудовской Аравии к укрепленным иракским позициям в Кувейте». У Украины нет даже близко таких возможностей. Не имея современных боевых самолетов и, соответственно, ни превосходства, ни даже паритета в воздухе, не получив дальнобойных снарядов и ракет, ей исключительно трудно прорвать оборону российских войск, которую те возвели на протяжении почти тысячи километров.

Фактически единственным современным дальнобойным супероружием в руках ВСУ являются поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow. Об их эффективности можно судить по удару по Чонгарскому мосту, который связывает Крым с Херсонской областью. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что «Storm Shadow оказали существенное влияние на положение на поле боя». Как считает Бут, США вместо того чтобы судить (нередко негативно) о действиях Украины, должны больше помогать ей. Тем более что не вся поступающая западная военная помощь является качественной. Так, по сообщению The New York Times, 33 поставленных Италией гаубиц были с дефектами — записанные видео показывают, что у некоторых из них идет дым там, где он не должен идти, у других вытекает жидкость для охлаждения. Небезупречны и поставленные США боевые сухопутные машины Bradley и гаубицы М777. Украинские военные сетуют на то, что часть этой техники не прошла необходимого обслуживания, на них требуется замена ряда дорогостоящих запчастей, и для того, чтобы пустить эти машины и гаубицы в бой, их приходится «каннибализировать», то есть использовать часть неисправной техники, чтобы довести до ума другую.

Украина, сообщают американские СМИ, потратила 800 миллионов долларов на приобретение западного вооружения, но значительная часть его или не поступила вообще, или пришла в негодном состоянии. В последнее время в западных столицах много говорится о решении поставить Украине истребители F-16 и американские танки Abrams. Однако самолеты в лучшем случае поступят поздно осенью и не помогут ВСУ в этом контрнаступлении. Так же, как и танки, которые придут к этому сезону боев с большим опозданием. Но есть и обнадеживающие Украину новости. Как сообщает The Wall Street Journal, которая стала играть лидирующую роль в информировании о военных планах США, «Киев получил позитивные сигналы о том, что США близки к принятию решения о поставках ВСУ дальнобойных ракет ATACMS». Разговоры об этих ракетах, которые отчаянно просит украинское руководство, идут уже не первый месяц. Как уже неоднократно сообщалось, они имеют дальность стрельбы до 300 километров. Американское издание War Zone детально объясняет читателям, в чем преимущества этого оружия. «Украина, - пишет оно, - хочет получить эти ракеты, чтобы поражать важные цели в глубине захваченной Россией территории, в частности в Крыму, где противник имеет Черноморский флот, ряд военно-воздушных баз и стартовые площадки для запуска дронов».