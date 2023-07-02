Что сейчас происходит в Сёюдлю?

По словам одного из местных жителей, который пожелал остаться неназванным, «сотрудники полиции пропускают в Сёюдлю лишь жителей села после проверки документов».

Село Сёюдлю Кедабекского района все еще остается под контролем полиции. В то же время правительственная комиссия продолжает мониторинг и оценку воздействия на окружающую среду расположенного вблизи золотодобывающего предприятия. Об этом сообщает агентство Turan.

Он указал, что в самом селе сотрудников полиции уже нет, также нет новых задержаний: «Помимо 10 человек, арестованных ранее, новых задержанных нет».

При этом, отметил источник, никто из задержанных пока не освобожден. Техника же вокруг искусственного озера, куда сбрасываются отходы предприятия, продолжает свою работу. Местные жители полагают, что этот водоем расширяется.

Вместе с тем, указал источник, прекращены работы по созданию нового водоема, против чего в селе начались акции протеста.

«Что касается деятельности правительственной комиссии, то ее члены каждый день приходят в село, проводят определенную работу и по завершении дня уходят», - сказал источник. Местные жители считают, что «для того чтобы глубоко изучить воздействие завода на окружающую среду, членам комиссии необходимо пожить возле водоема несколько недель».

Получить комментарии в органах полиции агентству не удалось.

В то же время пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сказала азербайджанской службе «Голоса Америки», что члены комиссии работали в селе Сёюдлю и в праздничные дни.