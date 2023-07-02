У Зеленского дали прогноз о будущем «вагнеровцев»

После мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вероятно, "вагнеровцы" поделятся на четыре группы. Такое мнение выразил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.

По его мнению, часть наемников может возвратиться воевать против Украины. В то же время сам Пригожин, скорее всего, окончательно "осядет" в Беларуси.

"Часть "вагнеровцев" может подписать контакт с Минобороны РФ и вернуться на войну в Украине, впрочем, уже в рядах других российских ПИК. Речь идет о трети от общего количества группы "Вагнер". Такое же количество наемников Пригожина подпишут контракт с руководителем Росгвардии Виктором Золотовым", - сказал Подоляк.