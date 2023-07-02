МВД изъяло оружие и наркотики

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД провело операции в Баку и Сумгаите, а также в Балакенском, Гусарском, Сабирабадском и Хачмазском районах.

У задержанных в ходе операций было обнаружено и изъято 33 кг наркотиков, 2 пистолета, 2 автомата, 1 охотничье ружье, 47 патронов и 3 магазина. Задержаны восемь человек.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.