Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Димченко стала победителем престижной «Королевской регаты Хенли» (Henley Royal Regatta), организованной в Великобритании. В соревнованиях по олимпийской системе азербайджанская спортсменка показала в своей группе самый высокий результат среди 20 гребчих.

Успешно пройдя квалификационные этапы, Диана в финальном заезде стала соперницей польской спортсменки Магдалены Виеличко. Димченко преодолела дистанцию за 8 минут 58 секунд и удостоилась почетного приза, став победителем соревнований.

Отметим, что «Королевская регата Хенли», проводимая с 1839 года, считается одним из самых престижных соревнований Международной федерации гребли. В гонке, которая длится 5 дней, академические гребцы соревнуются на дистанции 2112 метров, а не на 2000, как в нынешних стандартах соревнований.