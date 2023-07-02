Зеленский: война не закончится, пока...

Киев будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности Украины по состоянию на 1991 год. То есть война не будет закончена, пока Крым будет находиться под российской оккупацией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN.

По словам Зеленского, несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на отвоевании территории на юге и востоке, конечной целью Украины является освобождение Крыма.