Индия начала платить юанями за российскую нефть
Индийские нефтеперерабатывающие компании начали оплачивать часть импортируемой из России нефти в китайских юанях, сообщили источники, непосредственно знакомые с вопросом. Об этом сообщает Reuters.
Согласно информации, крупнейший в Индии покупатель российской нефти Indian Oil Corp в июне первым из госкомпаний оплатил некоторые партии российской нефти в юанях. По крайней мере, два из трех частных нефтепереработчиков в Индии оплачивают часть импорта из РФ юанями, сообщили два других источника.
Все источники говорили на условиях анонимности ввиду деликатности вопроса.