Пашинян «разводится» с сепаратистами?

Председатель постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам парламента Армении Тагуи Товмасян считает разрыв между руководителями Армении и представителей карабах ских сепаратистов свершившимся фактом, который произошел «на фоне разных подходов к решению карабах ской проблемы». Об этом Товмасян заявила журналистам в парламенте.

Ранее так называемый «депутат» так называемого «парламента» сепаратистов Метаксе Акопян заявила, что спикер парламента Армении Ален Симонян после блокады Лачинского коридора ни разу не разговаривал с карабахским «коллегой» Артуром Товмасяном. Сам Симонян опроверг эту информацию, назвав ее «абсолютной ложью». Позже опровержение на этот счет поступило и из офиса премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В свою очередь Товмасян обвинила власти Армении в стремлении разорвать связь с сепаратистами. Она отметила, что не владеет информацией о том, кто и сколько раз звонит кому-то и отвечают ли те, кому звонят.

По ее словам, вся трагедия заключается в том, что «у народа нет единого представления в вопросе карабахского конфликта».

«Разница взглядов между властями Армении и «Нагорного Карабаха» дает право говорить, что связь между ними прервана», - сказала Товмасян.